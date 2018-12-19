مباراة ريال مدريد وكاشيما في نصف نهائي كأس العالم للأندية – الإمارات 2019

وستنطلق مباراة ريال مدريد مع أنتلرز الياباني اليوم الأربعاء والموافق 19/ 12/ 2018، وذلك في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:30 بتوقيت الإمارات.

وستنطلق مباراة ريال مدريد مع أنتلرز الياباني اليوم الأربعاء والموافق 19/ 12/ 2018، وذلك في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:30 بتوقيت الإمارات.

ويسعى فريق ريال مدريد بطل النسخة الماضية لتخطي عقبة أنتلرز والتأهل للمباراة النهائية من المونديال وخوض النهائي ضد العين الإماراتي الذي تأهل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه على حساب ريفر بليت الأرجنتيني في مفاجئة من العيار الثقيل.

ويسعى فريق ريال مدريد بطل النسخة الماضية لتخطي عقبة أنتلرز والتأهل للمباراة النهائية من المونديال وخوض النهائي ضد العين الإماراتي الذي تأهل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه على حساب ريفر بليت الأرجنتيني في مفاجئة من العيار الثقيل.