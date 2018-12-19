مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما اليوم بث مباشر hd
مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما اليوم بث مباشر hd
يلتقي فريقي ريال مدريد وكاشيما أنتلرز ضمن بطولة كأس العالم للأندية، الملكي الكبير ريال مدريد في مهمة جديدة، مختلفة عن الدوري والكأس ودوري الأبطال، وذلك عندما يلاقي النادي الياباني كاشيما أنتلرز، في مواجهة ستكون هامة للغاية في لقاء ضمن المونديال في الإمارات، ويأمل الفريق الميرنجي حسم اللقاء سريعاً، من أجل التأهل للنهائي المنتظر أمام نادي العين الإماراتي بعد أن تأهل علي حساب نادي ريفر بليت الأرجنتيني.