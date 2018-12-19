يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر HD

بث مباشر، لمباراة ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، ونظيره فريق كاشيما أنتِلرز الياباني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية والمقامة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويُعد ريال مدريد مرشحًا فوق العادة للحصول على بطولة كأس العالم للأندية 2018، حيث يسعى لكي يكون الفريق الأكثر تتويجًا بالألقاب في هذه المسابقة، إذا رفع الكأس للمرة الرابعة، سيتمكن ريال مدريد من فض الشراكة وتخطي غريمه التقليدي برشلونة صاحب الـ3 كؤوس.

ويشارك ريال مدريد في المسابقة بصفته بطلًا للنسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3 – 1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بمدينة "كييف" الأوكرانية في مايو الماضي.

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