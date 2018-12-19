القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 05:28 م

بث مباشر ريال مدريد وكاشيما HD كأس العالم للأندية - YouTube

بث مباشر ريال مدريد وكاشيما HD كأس العالم للأندية - YouTube

بث مباشر ريال مدريد
dostor.org/2442122

بث مباشر ريال مدريد وكاشيما HD كأس العالم للأندية - YouTube بث مباشر، لمباراة ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، ونظيره فريق كاشيما أنتِلرز الياباني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية والمقامة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.
ويُعد ريال مدريد مرشحًا فوق العادة للحصول على بطولة كأس العالم للأندية 2018، حيث يسعى لكي يكون الفريق الأكثر تتويجًا بالألقاب في هذه المسابقة، إذا رفع الكأس للمرة الرابعة، سيتمكن ريال مدريد من فض الشراكة وتخطي غريمه التقليدي برشلونة صاحب الـ3 كؤوس.
ويشارك ريال مدريد في المسابقة بصفته بطلًا للنسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3 – 1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بمدينة "كييف" الأوكرانية في مايو الماضي.
أما كاشيما أنتلرز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، فحجز مقعده في الدور نصف النهائي على حساب ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع خطوة نحو الفوز بأول ألقابه فى الموسم الحالي بعد خسارة كأس السوبر الأوروبي أمام جاره أتلتيكو مدريد في أغسطس الماضي، وسط حالة من الشكوك حول قدرة الفريق الملكي على حصد اللقب القاري بسبب تراجع أداء ونتائج الريال بمختلف المسابقات الموسم الحالي والكبوة الكبيرة التى يعانى منها.
التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام كاشيما:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: رافائيل فاران، داني كارفاخال، مارسيلو، سيرخيو راموس.
خط الوسط: ماركوس يورنتي، توني كروس، داني سيبايوس.
خط الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينسيوس جونيور.

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