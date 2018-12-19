"الرى" تبحث مع متخصصين الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية

عقد الاجتماع التنسيقي بين وزارة الموارد المائية والري وجامعة القاهرة، وممثلى شركات البترول التابعة للهيئة المصرية للبترول وشركات حفر الآبار العامة بجمهورية مصر العربية، اليوم، برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور جمال قطب، مدير معهد المياه الجوفية.



استعرض الاجتماع تطورات الدراسة التي يقوم بها مركز الدراسات والمشروعات المائية التابعة لكلية الهندسة بجامعة القاهرة لتحديد إمكانات خزانات المياه الجوفية بأنحاء الجمهورية، وذلك لاستكمال البيانات المطلوبة للدراسة ومتابعة آخر التطورات والدراسات المتوفرة بمختلف الجهات للوصول إلى دراسة متكاملة تساعد متخذ القرار والقيادة السياسية على الاستغلال الأمثل للمخزون الجوفي.

