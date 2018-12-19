حفل إنشاد ديني لـ"الزهراوان" بساقية الصاوي

استضافت ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل موسيقى عربية وإنشاد دينى لفرقة "الزهراوان" على مسرح قاعة الحكمة، قدمت الفرقة خلال الحفل باقة من أروع الأغانى التراثية والابتهالات الدينية، حيث بدأت الفرقة حفلها بأغنية "لا إله إلا الله" تلتها مجموعة من الأغانى المميزة منها "ابتهال" و"إله الكون" و"السهرة تحلى" و"يا واد يا تقيل".



واختتمت الفرقة الجزء الأول من الحفل بأغنية "3 دقات"، لتعود مجددًا فى الجزء الثانى من الحفل بباقة مميزة من أغانى الزمن الجميل منها "سهر الليالى" و"عبدالقادر" و"ليه خلتنى أحبك" و"طاير يا هوا" و"طير بينا يا قلبى" و"وحشتنى" و"كوكب تانى" واختتمت الفرقة حفلها بأغنية "صورتنا واحنا سوا".



يذكر أن فرقة الزهراوان قد تأسست عام 2017 بقيادة فاطمة السيد إبراهيم مدرسة موسيقى وعازفة أورج وإيقاع ومدربة أصوات فى قصر ثقافة روض الفرج، وقامت الفرقة بالتدريب خلال هذا العام مع الدكتور أحمد عبدالله مدرب فرق الإنشاد بالأوبرا والمعهد العالى بالموسيقى العربية.



وقامت الفرقة بالاحتفال بشهر رمضان فى قصر الثقافة فى روض الفرج والنوادى الاجتماعية والرياضية والجمعيات الخيرية، وعرضت بعض الأنشطة من الموسيقى العربية والإنشاد بالإذاعة والتليفزيون.

