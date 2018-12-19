المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن تؤسس فرع جديد لها في رواندا

أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أنه يجري حاليا الإعداد لتأسيس فرع جديد في رواندا ليكون إحدى القنوات الحيوية لنشر الفكر الأزهري الوسطي المعتدل ومكافحة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وليصبح الفرع نافذة للأزهريين يطلون منها على وسطية الأزهر الشريف.



وقال الشيخ إياكاريمي أحمد مستشار مفتي رواندا وممثل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في المنطقة الغربية، وأحد المشاركين في الدورة التدريبية التي أقيمت لعدد من الأئمة في فرع المنظمة بالقاهرة، إنه تقرر تأسيس فرع في رواندا لجمع الأزهريين تحت راية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر التي تنشر الفكر الإسلامي المعتدل، وتواجه تيارات الإرهاب في العالم أجمع.



من جانبه، أكد أسامة ياسين نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن المنظمة تسعى من خلال فروعها الخارجية في منطقة حوض النيل إلى إحداث تقارب لثقافات تلك الشعوب، وخلق حالة من التآخي والمودة والالتفاف حول فكر الأزهر الشريف ومنهجه الوسطى لمكافحة الأفكار المتشددة.