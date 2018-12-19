الجيش اليمني يتقدم في مديرية باقم ويقتل 30 حوثيًا

حقق الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، تقدمًا جديدًا في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة، بعد أيام من تحرير مركز المديرية، في إطار العملية العسكرية الواسعة لتحريرها بالكامل من مليشيا الحوثي.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" عن مصدرعسكري قوله، إن قوات الجيش شنت هجومًا عنيفًا تمكنت خلاله من دحر المليشيا من قرى "آل معيض" و"آل الحماقي" غربي مركز مديرية باقم، مما أسفر عن مصرع 30 عنصرًا وجرح آخرين من مليشيات الحوثي، إضافة إلى خسائر أخرى في الآليات والمعدات.



وأضاف "المصدر" أن المليشيات الحوثية قامت بتفجير عدد من منازل المواطنين في تلك القرى وزرعت الألغام فيها بكثافة، بمختلف الأحجام والأنواع وتهدف من خلالها للإضرار بالمواطنين وممتلكاتهم.



ولفت إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش انتزعت أكثر من ٢٠٠ لغم وعبوة ناسفة، وتواصل جهودها لانتزاع ما تبقى من ألغام في جميع المناطق المحررة؛ تمهيدًا لعودة المواطنين إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.



في سياق متصل، تكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة، اليوم الأربعاء، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، بعد محاولات مستميتة منها للتسلل الى مواقع في ميسرة الجبهة.



ونقل عن قائد جبهة صرواح العميد عبدالإله قوله إن "مليشيا الحوثي تحاول منذ يومين التسلل باتجاه مواقع في جبل هيلان ومواقع أخرى في جبهة صراوح، إلا أن قوات الجيش تصدت لمحاولاتهم وتعاملت معهم بحنكة واقتدار".



وأوضح أن المليشيا حاولت، فجر اليوم، التسلل باتجاه تبتين في ميسرة الجبهة، إلا أنها تكبدت خسائر كبيرة إذ سقط منهم قيادي ميداني والعشرات من عناصرهم بين قتلى وجرحى.



وأكد عبدالإله أن وحدات الجيش المرابطة في صرواح تتعامل مع المليشيا إلى اللحظة وتمشط مواقعهم بمشاركة واسعة من طيران ومدفعية تحالف دعم الشرعية.