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الثقافة
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 04:06 م

30 تشكيليًا عالميًا يشاركون فى "ملتقى شرم الشيخ الدولى للفنون"

مدينة شرم الشيخ
مدينة شرم الشيخ
dostor.org/2442004

تستضيف مدينة شرم الشيخ "الملتقى الدولى للفنون" خلال الفترة من 26 ديسمبرالجارى حتى 4 يناير المقبل، بمشاركة 30 فنانًا تشكيليًا عالميًا، احتفالًا بالعام الجديد.

وقال مؤسس أوستراكا للفنون ومنظم الملتقى الفنان التشكيلى محمد حميدة- في تصريح اليوم الأربعاء- إنه لأول مرة يجتمع مشاهير الفن التشكيلي المعاصر في ملتقى عالمي تصاحبه ورشا فنية رائعة القيمة التشكيلية، كما يضم ورشًا للنحت والرسم على ألواح "السيرف بورد" ولوحات تشكيلية مختلفة لتجميل المدينة.

وأوضح "حميدة" أنه من المقرر إقامة معرض ختامي يوم 3 يناير المقبل، لعرض نتاج أعمال الورش، كما سيتم عمل برنامج سياحي ترفيهي للفنانين المشاركين، وعمل مجسم لوني واحد يشارك فيه الجميع بعنوان "عام جديد بسلام للعالم".‎

وأضاف، أنه من المقرر مشاركة الفنان العالمي الدكتور صلاح عناني، محمد عبلة، الدكتور النحات صلاح حماد، الدكتور مصطفى عيسي، الدكتور محمد أبو النجا، الفنان محمد طلعت، والدكتور إبراهيم خطاب، وجورج وهيب، والفنان جوزيف الديويري.

كما أشار إلى أنه من بين المشاركين: السوري خالد التكريتي، العالمي سيروان بران، والفنانة كرستين عبلة من سويسرا، والفنانة كاتي من المجر، والفنان الجزائري حمزة نونوه، والفنان رنيم صباغ من كندا، والنحاتين عمر طوسون والدكتورة مروة يوسف ومعاوية هلال، وسارة قاسم والفنانين الدكتورة منى عليوة، ويسرا حفض، والفنان الكبير تيسير بركات من فلسطين، والفنان وائل نور، والفنان طارق مأمون، والفنان مهاب عبد الغفار، والفنان الدكتور معتز كمال، والمصور الفوتوغرافي الكبير عبد الرحيم العرجان.

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