ريال مدريد مباشر اليوم .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم .. real madrid يوتيوب .. يلا شوت الجديد

ويعد ريال مدريد مرشحًا فوق العادة للحصول على بطولة كأس العالم للأندية 2018، حيث يسعى لكي يكون الفريق الأكثر تتويجًا بالألقاب في هذه المسابقة، إذا رفع الكأس للمرة الرابعة، سيتمكن ريال مدريد من فض الشراكة وتخطي غريمه التقليدي برشلونة صاحب الـ3 كئوس.

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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما الياباني في كاس العالم للأندية بث مباشر أون لاين، وذلك في الدور نصف النهائي من المسابقة التي انطلقت رسمياً في الإمارات قبل أيام، بمشاركة ناديي العين والترجي.

ريال مدريد وكاشيما بث مباشر

يأتي موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مساء الأربعاء 19 ديسمبر في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الريال وكاشيما تلفزيونياً ومباشرة عبر قناة Bein sport hd.



