تفاصيل إجمالي الاستثمارات في شركة مصر للألومنيوم

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل استثمارات تم ضخها خلال الثلاث سنوات الأخيرة في شركة مصر للألومنيوم، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.



وأضاف التقرير أن إجمالي الاستثمار بلغ 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي 20142015 فيما بلغ إجمالي الاستثمار 7.3 مليار جنيه خلال العام المالي 20152016.



وذكر التقرير أن إجمالي الاستثمار خلال العام المالي 20162017 بلغ 9.9 مليار جنيه.



وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى دعم الشركات والمصانع عبر خطة يتم تفعيلها حاليًا في إطار زيادة ربحية الشركات.