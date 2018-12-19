لأول مرة.. زفتى دون إقبال في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالغربية (صور)

إقبال ضعيف شهدته اللجان الانتخابية بمدينة زفتى في محافظة الغربية، منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع، على مقعد النائب الوحيد، وسط غياب تام لأهالي المدينة الذين رفضوا المشاركة.



في السياق، انتشر موكلي المرشحين الـ13 أمام اللجان، لحشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، موفرين سيارات لنقل المواطنين، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحشد.



يذكر أن ماراثون الانتخابات التكميلية انطلق صباح اليوم (الأربعاء)، ويتنافس على مقعد النائب السابق رفعت داغر 13 مرشحا، ويبلغ عدد الناخبين بمركز ومدينة زفتى 346892 ناخب، يدلون بأصواتهم في 100 مركز انتخابي، و141 لجنة فرعية، بنطاق المركز والمدينة.