برلمانى: مواجهة الفساد واجب وطنى ودينى وأخلاقى على كل مواطن

أشاد أحمد أبوخليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتى تشمل (القصير- سفاجا- مرسى علم)، بالجهود التي يبذلها رجال هيئة الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد المستشرى داخل مؤسسات الدولة، والتى كان آخرها اليوم بضبط مسئولين في حي العمرانية لطلبهم مبالغ مالية، وصاحب شركة سياحية وآخرين لحصولهم على 25 مليون جنيه عبر مستندات مزورة.



وقال "أبوخليل"، إن ظاهرة الفساد مشكلة كبيرة تؤرق المجتمعات والدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وهي ذات آثار ومضاعفات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، وهو ما انتبهت إليه مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى منذ يومه الأول في الحكم، تعليمات واضحة وصريحة بمجابهة الفساد داخل الدولة وبتر أذرع الفاسدين.



وأضاف: أن ما يقوم به رجال الرقابة الإدارية من تطهير لبؤر الفساد منذ سنوات يؤكد أن مصر تتجه إلى الطريق الصحيح وهو الشفافية ومحاربة الفساد بجميع صوره وأشكاله ومحاسبة أى مسئول مخالف مهما كان موقعه.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن محاربة الفساد مسئولية مشتركة بين الجهات الرقابية في الدولة وبين المواطنين، لذا يقع على المواطن واجب وطني وديني وأخلاقي على مواجهة الفساد والتعاون مع الجهات المعنية من خلال الإبلاغ عن أى وقائع فساد يكتشفها خلال تعامله اليومي في المصالح والهيئات الحكومية التي يرتادها.