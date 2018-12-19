روسيا تتقدم بطلب لتنظيم نهائى دورى أبطال أوروبا 2021

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم تقدمه بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" لتنظيم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 على ملعب "زينيت أرينا" بمدينة سان بطرسبرج.



ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية ستعتمد في اجتماع اليوم طلب تنظيم نهائي دوري الأبطال في سان بطرسبرج، والذي تم إرساله في وقت سابق.



واستضاف الملعب الشهير 7 مباريات في كأس العالم، من بينها مباراة المنتخب الوطني أمام روسيا، ومباراة فرنسا وبلجيكا في نصف النهائي ولقاء تحديد المركز الثالث بين بلجيكا وإنجلترا.



يشار إلى أن نهائي نسخة العام الماضي أقيم بالملعب الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف وتوج به ريال مدريد على حساب ليفربول، فيما سيقام نهائي الموسم الجاري في واندا ميترو بوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، وفي 2020 سيقام على ملعب أتاتورك الأوليمبي الخاص بنادي باشاكشهير.