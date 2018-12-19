عريس فلسطينى يهدم منزله فى النقب تفاديًا لغرامات الاحتلال

هدم الشاب الفلسطيني عبدالله أبوعفاس من قرية وادي النعم بالنقب جنوب الأراضي المحتلة منزله بذاته، تفاديًا للغرامات وتكاليف الهدم التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد إصدارها قرارًا إداريًا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.



وألزمت السلطات الإسرائيلية أبوعفاس بعد أسبوع واحد فقط من الزواج بهدم منزله بيده أو تنفيذها الهدم وتغريمه وإلزامه بدفع تكاليف الهدم الباهظة.



يشار إلى أن قرية "وادي النعم" هي كبرى القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب وتقع جنوب غرب بلدة شقيب السلام بالقرب من المنطقة الصناعية (رمات حوفاف)، ويبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة معظمهم من أبناء العائلات التي تمّ ترحيلها إبان الحكم العسكري من مناطق مختلفة في النقب عام 1953، حيث عاشت القرية خلال 60 عامًا مسلوبة الاعتراف دون تخطيط وخدمات أساسية كالمياه والكهرباء والبنى التحتية وشبكة صرف صحي وفي ظروف معيشية صعبة جدًا.



وتعمل اللجنة المحلية والأهالي من أجل انتزاع الاعتراف بالقرية إلا أنها تواصل تعنتها وتستهدف وادي النعم؛ بهدف ترحيلهم إلى شقيب السلام، فيما يصر الأهالي على البقاء والصمود فيها.