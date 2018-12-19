البورصة توافق على قيد أسهم زياة رأسمال "الشروق للطباعة"

وافقت لجنة القيد بالبورصة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف من 119.1 مليون جنيه إلى 131.01 مليون جنيه.



وأضافت البورصة، أنها وافقت على قيد زيادة قدرها 11.91 مليون جنيه، موزعة على 1.191 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وتمويلًا من نصيب المساهمين في توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.



ونوهت إلى أن الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم مستمر لنهاية جلسة تداول الأربعاء الموافق 2 يناير المقبل، بواقع 0.10 سهم مجانى لكل سهم أصلى، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.



وأضاف أنه ستدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة بدءًا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 3 يناير المقبل بواقع 13.101 مليون سهم.



وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة في 22 نوفمبر الماضي، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 11.9 مليون جنيه.



وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إفصاح زيادة رأسمال الشروق الحديثة للطباعة والتغليف من 119.1 مليون جنيه إلى 131.01 مليون جنيه.