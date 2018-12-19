جنوب إفريقيا تصدر مذكرة لاعتقال زوجة رئيس زيمبابوى السابق

أصدرت السلطات في جنوب إفريقيا مذكرة اعتقال بحق سيدة زيمبابوى الأولى السابقة "جريس موجابي" للاشتباه في ضلوعها في هجوم وقع بحى راق في مدينة جوهانسبرج العام الماضي.



وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، أنه بعد الكشف عن الاعتداء المزعوم بسلك كهربي في أغسطس عام 2017، منحت حكومة جنوب إفريقيا "جريس موجابي" حصانة دبلوماسية لكن المحكمة أسقطت الحصانة هذا العام بعد أن طعنت الضحية المزعومة وهي عارضة الأزياء "جابرييلا إنجيلز" على الحكم.



وكان الحادث قد وقع في فندق فخم بحي "ساندتون" في مدينة "جوهانسبرج" ولكن "جريس: نفت مهاجمة "إنجيلز" بالسلك الكهربي وقالت إن إنجيلز "المخمورة ومضطربة العقل" هاجمتها بسكين بعد أن ذهبت الأخيرة لمقابلة أبناء موجابى في الفندق.