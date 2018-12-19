"التموين": 60 مليار جنيه حجم استثمارات صناعة الدواجن في مصر

كشف المهندس عبد المنعم خليل مدير الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صناعة الدواجن من الصناعات الضرورية التي تصل حجم استثمارتها نحو 60 مليار جنيه، وتصل حجم العمالة بها نحو 3.5 مليون عامل.



وأوضح "خليل" في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه سيتم طرح الدواجن المبردة من خلال عبوة بأوزان مختلفة تحتوي على تواريخ الانتاج واسم المجزر وتحت إشراف بيطري وشهادة للمحال التجارية بخلوها من الأمراض والأوبئة بدءًا من إبريل المقبل في محافظتي القاهرة والجيزة وحظر بيع الدواجن الحية.



وأكد أن المحال التجارية لديها الفرصة حاليًا قبل تطبيق القانون لحظر تداول الدواجن الحية لتقنين أوضاعها من خلال تحويل نشاطها إلى بيع الدواجن المبردة والحصول على قروض من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير والمتوسطة والبنك الزراعي بفائدة بسيطة 5%.