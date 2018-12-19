حبس أمين شرطة وخفير سرقا أحراز قضية بقنا

قررت نيابة قنا الكلية، الأربعاء، حبس أمين شرطة وخفير بمديرية أمن قنا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أحراز عقب تحريزها من قبل النيابة العامة وأفراد الشرطة، فى دائرة مركز قنا.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، مفاده القبض على " أ. م. ج"، أمين شرطة، و"ا. ا م"، خفير بمديرية أمن قنا، لاتهامهما بسرقة أحراز عبارة عن كمية من الأقراص المخدرة، بعد تحريزها بقرار من النيابة العامة وقسم الشرطة بمحافظة قنا.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.