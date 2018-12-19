شاهد.. محتجو "السترات الصفراء" يرقصون على أغانى إديت بياف فى ذكرى ميلادها

عرضت صحيفة " Le Dauphine" الفرنسية، فيديو يظهر محتجى حركة السترات الصفراء، وهم يرقصون اليوم الأربعاء على أنغام أغاني المطربة إديث بياف فى ذكرى ميلادها الـ103.



وخلال عملية إخلاء الشرطة للمحتجين كانوا يغادرونها وهم يرقصون على أغانى إديت بياف، وذلك حسب اللقطة التي انفرد بها الصحفى الفرنسى ريتشارد فيفيون، الذي أظهر المحتجين بين أضواء المنصات وتحت عيون الشرطة، وأزواج من محتجى السترات الصفراء يدورون في الهواء ويرقصون على أغاني "بياف" في ذكرى ميلادها.



وقال فيفيون: "كان المشهد ساحرًا جدًا هذا الصباح وهم يرقصون أمام الشرطة على الهواء ويتم إخلاؤهم دون عنف".

