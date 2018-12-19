القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
مصر
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 03:34 م

ردا على تحقيق "الدستور".. "الصحة" تصدر بيانا حول بودرة الأطفال المسرطنة

ردا على تحقيق الدستور..
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2441950

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أصدرت بيانا توضيحيا من مركز اليقظة الدوائية بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام بأن بودرة "تلك" للأطفال الخاصة بشركة "جونسون اند جونسون" تتسبب فى الإصابة بالسرطان لاحتوائها على مادة الأسبستوس المسرطنة.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلة، أن بيان "اليقظة الدوائية" أكد أنه عالميًا لم تقم أى من الجهات الرقابية بسحب أى من المستحضرات المحتوية على مادة "التلك"، مشيرة إلى أن هناك منشورًا محدثًا من الـ"FDA" باحتمالية وجود شوائب من مادة الاسبستوس بمادة التلك وعلية قامت الـ"FDA" بعمل مسح عن وجود مادة الأسبستوس بالمواد الخام أو مستحضرات التجميل المحتوية على مادة "التلك" ولم يتبين وجودها، فضلًا عن أنه عالميًا لم يتم العثور على أية معلومات تؤكد ارتباط مادة التلك بحد ذاتها فى الإصابة بالسرطان، وأن الأمر يتطلب المزيد من الدراسات.

وفى هذا السياق، أكدت "زيادة" أنه تم اتخاد إجراءات احترازية طبقًا للقواعد الرقابية الدولية، حيث تم توجيه الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بإدراج جميع المستحضرات والمواد الخام المحتوية على مادة "التلك" ضمن خطة سحب وفقًا لإجراءات السحب المتبعة للمواد الخام والمستحضرات، والتحليل بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية للتأكد من خلوها من أية شوائب لمادة "الأسبستوس"، مشددة أنه سيتخذ كل الإجراءات التفتيشية فى حالة تبين وجود هذه المادة طبقًا للدليل العلمي.

كما وجهت " زيادة" مركز اليقظة المصري نحو المتابعة المستمرة لما يتم نشره من دراسات فى هذا الشأن.

ردا على تحقيق "الدستور".. "الصحة" تصدر بيانا حول بودرة الأطفال المسرطنة
اقرأ أيضًا
منذ يوم

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا

منذ 4 أيام

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان

منذ أقل من شهر

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ أقل من شهر

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ أقل من شهر

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ أقل من شهر

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

الآن

اعتقال عارضة أزياء خضعت لجلسة تصوير عارية داخل الفاتيكان

السيسى يغادر مقر إقامته بالنمسا متوجها إلى المطار

"الوزراء" ينفي إنفاق 140 مليار جنيه على مشروعات الصرف بالعاصمة الإدارية

مبروك عطية يشرح الطريقة الشرعية للاحتفال بـ "الكريسماس"

ads
الأكثر قراءة

اعتقال عارضة أزياء خضعت لجلسة تصوير عارية داخل الفاتيكان

رسميًا.. انتهاء أزمة خطوبة فارس وندى أمام نيابة كفر الشيخ

مبروك عطية يشرح الطريقة الشرعية للاحتفال بـ "الكريسماس"

"الوزراء" يكشف حقيقة شحنات العدس المسرطنة

ألبومات الصور

حملة "100 مليون صحة" تستهدف موظفى الأمن والقضاء بالمنوفية

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

الوحدة الصحية فى المنيب بلا خدمات وتسكنها القطط

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

اعتقال عارضة أزياء خضعت لجلسة تصوير عارية داخل الفاتيكان

رسميًا.. انتهاء أزمة خطوبة فارس وندى أمام نيابة كفر الشيخ

مبروك عطية يشرح الطريقة الشرعية للاحتفال بـ "الكريسماس"

"الوزراء" يكشف حقيقة شحنات العدس المسرطنة

كشكول

يوم رياضى لذوي القدرات الخاصة بالخليفة والمقطم

رئيس الإسكندرية الأزهرية يشدد على محاربة الغش في الامتحانات

جامعة بدر تفوز بالجائزة التشجيعية في مسابقة تصميم ميادين العاصمة الإدارية الجديدة

منظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن تأسيس فرع جديد في رواندا

جامعة الأزهر: إعفاء الطلاب المكفوفين وغير القادرين من الرسوم الدراسية

الأمصار

الكنيست يصادق على قانون طرد عائلات "منفذي العمليات"

"فيسبوك" يعترف بإتاحة بيانات مستخدمين لشركات كبرى ويبرر موقفه

"السترات الزرقاء".. حراك للشرطة الفرنسية احتجاجا على ظروف العمل

تونس.. الكشف عن تنظيم إرهابي كان يخطط لهجمات في سيدي بوزيد‎

الجزائر.. معاقبة 27 من أتباع الطائفة الأحمدية

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

"فيسبوك" يزيل المزيد من المحتويات ذات الصلة بجيش ميانمار

باحثان يوصيان بالحذر البالغ فى التعامل مع العدسات اللاصقة

إغلاق سجن عمره 200 عام وسط موسكو

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

برامج التغذية المدرسية تساعد فى تقليل البدانة بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎