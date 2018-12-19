الكوميديا تسيطر على البوستر النهائى لفيلم شاروخان الجديد

طرح النجم الهندي شاروخان البوستر النهائي لفيلمه الجديد "zero" والذي سيطرت عليه حالة من الكوميديا، وظهر من خلاله يجلس أعلى أحد المباني العالية برفقة قرد كبير.



ويجسد "شارو" شخصية "قزم" لأول مرة، حيث ظهر خلال البرومو الدعائي للفيلم، بشخصيات متعددة بـ"جَسَد قزم"، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية العالمية يوم 21 ديسمبر الجاري، على أن يطرح بالسينمات المصرية يوم 28 من الشهر ذاته.



والعمل من إخراج أناند ليى راي، ويشارك في بطولته إلى جانب "شارو" و"كيف"، وأنوشكا شارما؛ بعد أن اعتذرت ديبيكا بادكون عن المشاركة بالفيلم؛ لانشغالها بتصوير "بافامادتي".