اقتصاد غانا يسجل أسرع وتيرة نمو له فى الربع الثالث

سجل اقتصاد غانا أسرع وتيرة نمو له خلال عام واحد، وذلك في الربع الثالث من العام الجاري.



وقال باه واديه، المسئول عن الإحصاءات الحكومية، للصحفيين في العاصمة أكرا، إن معدل الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 7.4% عن العام السابق. وكان معدل النمو السنوي سجل 5.4% في الربع السابق.



ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.8% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له على أساس سنوى.



تجدر الإشارة إلى أن النمو في غانا أصبح مرتبطًا بأسعار النفط الخام منذ أصبحت البلاد دولة منتجة عام 2010، وتعتبر غانا ثاني أكبر دولة تنتج الكاكاو في العالم، وثاني أكبر منتج للذهب في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا.