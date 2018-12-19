ضبط 3 أطنان كبدة فاسدة بالخصوص

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع الطب البيطرى من ضبط أكثر من 3 أطنان كبدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بمدينة الخصوص.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد خالد المحمدي مدير مباحث التموين بضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لتجارة وحفظ السلع الغذائية وبحوذته كمية قدرها 3،250 طن "كبده مستوردة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وتبين من تقرير الطب البيطري وجود تغيير في خواصها الطبيعية وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.