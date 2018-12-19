بعد تشميع "المستشرق".. مصادر: فيلا حسن كامي تحوي الكتب النادرة

أغلقت نيابة قصر النيل مكتبة "المستشرق" المملوكة للفنان الراحل حسن كامي بالشمع الأحمر، بعد قرار وزيرة الثقافة بتشكيل لجنة لحماية مقتنيات مكتبة الفنان الراحل، التي تضم مخطوطات وكتبًا ووثائق نادرة، فور انفراد "الدستور" بنشر تقرير، الجمعة الماضي، يرصد نية بعض ورثة الفنان الراحل بيع مكتبة "المستشرق" تحت عنوان "بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامي يعرضون مكتبته للبيع".



وكشف مصدر خاص لـ"الدستور" عن أن الفنان الراحل كان يحتفظ بالوثائق والكتب النادرة داخل فيلا حسن كامي الواقعة بمنطقة المنصورية، وكان يعرض صور تلك الوثائق على الموقع الإلكتروني للمكتبة، ولا يأتي بها إلى المستشرق إلا بطلب من أحد العملاء.



وأوضح المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) أن "كامي" كان من هواة جمع التحف والوثائق النادرة داخل فيلته الخاصة، موضحًا أن فيلا قدرت قيمتها قبل 10 سنوات بـ18 مليون جنيه.



وأضاف أن المكتبة المكونة من 3 طوابق أرضي وعلوي وسفلي (بدروم) كان تضم ما يزيد على 40 ألف كتاب، بالإضافة إلى مخازن المكتبة داخل الفيلا الخاصة بالفنان الراحل.



وأشار إلى أن أغلب زبائن المكتبة كانوا من الأجانب والسفارات، مشيرًا إلى أن السفارة السعودية في القاهرة اشترت كتبًا من المكتبة قبل 6 أشهر بـ800 ألف جنيه لتزويد مكتبة السفارة.