البورصة توافق على قيد أنشطة مكملة لـ"روبكس"

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، على قيد تعديل غرض شركة "روبكس" العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، بإضافة أنشطه مكملة لأنشطتها الرئيسية.



وتشمل الأنشطة الجديدة جميع الصناعات البلاستيكية ومستلزماتها ومكوناتها ومكملاتها الكهربائية والمعدنية، وتصنيع وتجميع وحياكة المنسوجات فى حدود غرض الشركة والاتجار فيها، فضلا عن تصنيع وتجارة بلاطات السيراميك والبورسلين بكافة أنواعه وما يرتبط به من جميع الصناعات الخزفية من الأدوات الصحية وكل ما يلزم هذه الصناعة، وكذلك استخراج واستخلاص وتصنيع وإنتاج ومعالجة جميع الخامات والمواد الأولية والوسيطة التي تدخل في تصنيع منتجات الشركة وتخدم غرضها، والتي تكون لازمة لهذه الصناعات ما يستحدث منها.