القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 02:29 م

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز yalla shoot

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز yalla shoot

مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد
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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز yalla shoot

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما الياباني في كاس العالم للأندية بث مباشر أون لاين، وذلك في الدور نصف النهائي من المسابقة التي انطلقت رسمياً في الإمارات قبل أيام، بمشاركة ناديي العين والترجي.

 

ريال مدريد وكاشيما بث مباشر

يأتي موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مساء الأربعاء 19 ديسمبر في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الريال وكاشيما تلفزيونياً ومباشرة عبر قناة Bein sport hd.

 

 

 

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