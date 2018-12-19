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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 02:27 م

رئيسة وزراء النرويج تهنئ سولشكاير بعد تعيينه مدربا لمانشستر يونايتد

إرنا سولبيرج رئيسة
إرنا سولبيرج رئيسة وزراء النرويج
أ ش أ
dostor.org/2441883

هنأت إرنا سولبيرج رئيسة وزراء النرويج، أولي جونار سولشكاير، على توليه مسئولية تدريب نادي مانشستر يونايتد، حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي رحل عن قيادة الفريق أمس الثلاثاء.

وكتبت سولبيرج- على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "أخيرًا تم التأكيد، يوم عظيم لكرة القدم النرويجية، حظًا سعيدًا في السيطرة على الشياطين الحمر، سولشكاير".

ويعد سولسشكاير من أساطير نادي مانشستر يونايتد، حيث كان له دور مهم في الفوز بدوري أبطال أوروبا في نهائي عام 1999، أمام بايرن ميونخ الألماني تحت قيادة المدير الفني التاريخي سير أليكس فيرجسون.

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