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اقتصاد
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 02:21 م

البترول تستعد لطرح مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف بالبحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سيد ابراهيم
dostor.org/2441871

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مبنى شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بالمحافظة.

وأكد "الملا" أهمية تطوير آليات العمل بمنطقة جنوب الوادي لمواكبة الخطة الطموح لوزارة البترول لوضع مناطق البحث والاستكشاف بها على خريطة الاستثمار البترولي في ظل الانتهاء من مشروع البحث السيزمى والتوجه لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف بالبحر الأحمر.

واستمع الوزير ومرافقوه لشرح من المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول حول الأنشطة البترولية في مناطق امتيازها، مشيرًا إلى أنها تشهد نشاطًا مكثفًا حاليًا، حيث يتم العمل على وضع قاعدة بيانات حديثة من خلال مشروع تجميع البيانات الجديد لهذه المناطق.

كما استعرض "عبدالعظيم" تاريخ الاستكشاف بمناطق جنوب والتي شهدت تحقيق أول اكتشاف وهو حقل البركة في أكتوبر عام 2007، واستعرض خطط الاستكشاف والحفر الجديدة بتلك المناطق، وأوضح الموقف التنفيذي لتوصيل الغاز الطبيعي بمحافظات الصعيد والذي وصل إلى 27 مدينة وأنه تم منذ بدء النشاط وحتى الآن توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي مليون وحدة سكنية.

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