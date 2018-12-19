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الثقافة
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 02:18 م

مناقشة "المرأة فى عصر الديمقراطية" بثقافة الشرقية

مناقشة المرأة فى
ايهاب مصطفى
dostor.org/2441862

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الشرقية، حيث ناقشت مكتبة صفط زريق كتاب "المرأة في عصر الديمقراطية" تأليف إسماعيل مظهر أدارها الدكتور إسماعيل صابر عبدالصادق بجامعة الأزهر، وتناولت المناقشة عدة نقاط منها تطور مشكلة المرأة في العالم الغربي قديما وحديثا والمرأة وخطى التطور الاجتماعي، والمرأة وأثرها في بناء المدنية وحقوق المرأة، وأشار إلى الصناعات المنزلية والقيود التي فرضت على عمل المرأة ومنافسة النساء للرجال في المعامل والمرأة في سوق العمل.

ونظم قصر ثقافة منيا القمح بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية احتفالية بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية" بدأ الحفل بكلمة مدير القصر وكلمة مدير عام فرع ثقافة الشرقية، حيث تحدث فيها عن أهمية اللغة العربية كلغة القرآن الكريم ولغتنا التى نعتز بها وتحدث عن التحديات التي تواجه اللغة العربية لدى النشء، ثم قدم بعض الطلبة من مدرسة الشهيد حمدي بالجديدة بعض القصائد ثم تم تكريم عدد من مدرسى محو الأمية ودارسيهم الذين حصلوا على شهادات محو الأمية، ثم أكملوا تعليمهم فى مراحل التعليم المختلفة.

وفي نفس السياق عقدت مكتبة سنهوت محاضرة عن "اليوم العالمى للغة العربية".

مناقشة "المرأة فى عصر الديمقراطية" بثقافة الشرقية
مناقشة "المرأة فى عصر الديمقراطية" بثقافة الشرقية
مناقشة "المرأة فى عصر الديمقراطية" بثقافة الشرقية
مناقشة "المرأة فى عصر الديمقراطية" بثقافة الشرقية
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