رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع وزير خارجية هولندا العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم الأربعاء مع وزير خارجية هولندا ستيف بلوك والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وناقش الجانبان - خلال اللقاء الذى عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



وكان وزير الخارجية الهولندي قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت فى وقت سابق اليوم ؛ للقاء عدد من كبار المسؤولين الكويتيين.