مصرع سيدة وإصابة نجلها فى انقلاب سيارة ملاكى بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها، بينما أصيب نجلها بعد انقلاب السيارة الملاكي التي كانا يستقلانها بالطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" على بعد 15 كيلو مترا شمال مدخل مركز ملوي، وتم نقلهما للمستشفى العام.



كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوى، بتلقيه بلاغًا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، نائب مدير مستشفى ملوي العام، بوصول كلا من: جمالات إبراهيم عياد، 70 سنة، جثة هامدة، ونجلها أمجد قديس عياد، 42 سنة، مصاب بنزيف بالأذن اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، ويقيمان دير الملاك بحدائق القبة بمحافظة القاهرة.



وتبين من التحريات، أن المتوفية ونجلها كانا يستقلان سيارة ملاكى من محافظة القاهرة في طريقهما لمحافظة أسيوط، وانفجر أحد إطارات السيارة فأدى إلى انقلابها، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت نيابة مركز ملوي التحقيق في الحادث وصرحت بدفن جثة المتوفية.