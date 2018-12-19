القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
حوادث
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 02:16 م

مصرع سيدة وإصابة نجلها فى انقلاب سيارة ملاكى بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2441853

لقيت ربة منزل مصرعها، بينما أصيب نجلها بعد انقلاب السيارة الملاكي التي كانا يستقلانها بالطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" على بعد 15 كيلو مترا شمال مدخل مركز ملوي، وتم نقلهما للمستشفى العام.

كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوى، بتلقيه بلاغًا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، نائب مدير مستشفى ملوي العام، بوصول كلا من: جمالات إبراهيم عياد، 70 سنة، جثة هامدة، ونجلها أمجد قديس عياد، 42 سنة، مصاب بنزيف بالأذن اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، ويقيمان دير الملاك بحدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وتبين من التحريات، أن المتوفية ونجلها كانا يستقلان سيارة ملاكى من محافظة القاهرة في طريقهما لمحافظة أسيوط، وانفجر أحد إطارات السيارة فأدى إلى انقلابها، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت نيابة مركز ملوي التحقيق في الحادث وصرحت بدفن جثة المتوفية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام

منذ أقل من شهر

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ أقل من شهر

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ أقل من شهر

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ أقل من شهر

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ أقل من شهر

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

الآن

مبروك عطية يشرح الطريقة الشرعية للاحتفال بـ "الكريسماس"

تفاصيل قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

"الوزراء" يكشف حقيقة شحنات العدس المسرطنة

السيسى: مصر بوابة لإفريقيا والشرق الأوسط وتتمتع بسوق كبيرة

ads
الأكثر قراءة

"الوزراء" يكشف حقيقة شحنات العدس المسرطنة

رسميًا.. انتهاء أزمة خطوبة فارس وندى أمام نيابة كفر الشيخ

اليوم.. النطق بالحكم على عامل ببنك لاتهامه بحرق زوجته

أحمد فلوكس يرد على شائعة اعتناقه الدين المسيحى

ألبومات الصور

حملة "100 مليون صحة" تستهدف موظفى الأمن والقضاء بالمنوفية

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

الوحدة الصحية فى المنيب بلا خدمات وتسكنها القطط

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

"الوزراء" يكشف حقيقة شحنات العدس المسرطنة

رسميًا.. انتهاء أزمة خطوبة فارس وندى أمام نيابة كفر الشيخ

اليوم.. النطق بالحكم على عامل ببنك لاتهامه بحرق زوجته

أحمد فلوكس يرد على شائعة اعتناقه الدين المسيحى

كشكول

غدًا .. "طب المنيا" ينظم اللقاء العلمي الرابع لقسم الأمراض الصدرية

شوقى يعلن نظام الامتحان الإلكتروني الجديد.. أولياء الأمور بين مترقب ومتخوف

بحضور نقيب المهن الرياضية.. رسالة ماجستير لدعم مستقبل الكرة المصرية للباحث أبو السعود

طلاب بجامعة الأزهر ينظفون شوارع الدويقة.. صور

رئيس جامعة حلوان يعقد لقاءًا مع العاملين

الأمصار

بمشاركة 20 دولة.. افتتاح مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة

فنان إماراتي يغير مظهره ويندم بعدها

الاعتداء على لاجئة سورية بمدرسة في أمريكا

على خلفية فضيحة المنشطات.. استقالة رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم

بن راشد وبن زايد يهنئان زعيم "العين الإماراتي"

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

"فيسبوك" يزيل المزيد من المحتويات ذات الصلة بجيش ميانمار

باحثان يوصيان بالحذر البالغ فى التعامل مع العدسات اللاصقة

إغلاق سجن عمره 200 عام وسط موسكو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

برامج التغذية المدرسية تساعد فى تقليل البدانة بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎