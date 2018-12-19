السويد: لا محاولات لتشكيل حكومة جديدة قبل العام المقبل

قال رئيس البرلمان السويدي أندريه نورلين، اليوم الأربعاء، إنه لن تعقد محاولات جديدة لتشكيل الحكومة قبل العام الجديد وذلك في ظل حالة جمود سياسي مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.



وأوضح نورلين، حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أنه ستجرى محاولتان جديدتان لتشكيل الحكومة في يناير المقبل وذلك قبل اللجوء إلى إجراء انتخابات جديدة وفق دستور البلاد.



وكان البرلمان قد صوت الأسبوع الماضي ضد منح رئيس حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي والقائم بأعمال رئيس الوزراء ستيفان لوفين فترة ثانية.



يشار إلى أن الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي كانت غير حاسمة ما أدى لشهور من المحادثات غير السلسة في إطار محاولات تشكيل الحكومة الجديدة.