أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
يلتقي
ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء بنظيره كاشيما انتلرز الياباني في كأس العالم للأندية
المقام حاليا في الإمارات.
أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
مباراة
ريال مدريد القادمة أمام كاشيما انتلرز تتابعونها في بث مباشر على beIN SPORTS HD1 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.
مباراة
ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر الاربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت
مكة المكرمة.
كما
يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر ودون تقطيع على الانترنت من
خلال beIN CONNECT.