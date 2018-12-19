مشاهدة مباراة Real Madrid بث مباشر | كول كورة |Bein Sport
مشاهدة مباراة Real Madrid بث مباشر | كول كورة |Bein Sport
مشاهدة مباراة Real Madrid بث مباشر | كول كورة |Bein Sport
يلعب
ريال مدريد الإسبانى ضد كاشيما انتلرز اليابانى اليوم الأربعاء 19-12-2018 فى نصف
نهائى كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى الإمارات.
موعد
مباراة انتلرز ضد الريال
تنطلق
مباراة كاشيما انتلرز اليابانى ونظيره ريال مدريد الإسبانى فى السابعة والنصف من
مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب "مدينة زايد الرياضية"، فى نصف نهائى
كأس العالم للأندية، وتنقلها قناة bein
sport 1.
موعد
مباراة ريال مدريد وكاشيما إنتلرز
البث
المباشر لمباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز