هالة زايد: فحص 19 مليون مواطن منذ بداية "100 مليون صحة"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 7 ملايين و50 ألف مواطن حتى ظهر اليوم التاسع عشر للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".



وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في أول أكتوبر الماضي وصل إلى ١٩ مليونًا و٦٧٠ ألفًا و١٢٠ مواطنًا، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس "سي"، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.



وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم فحص ٤٠٠ ألف و٦١٩ طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الأربعاء، في محافظات المرحلة الأولى التسع.