"الملا" يتفقد محطة "غازتك" بأسوان الجديدة

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، برفقة اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، محطة الخدمة المتكاملة "أسوان الجديدة" والتي تلبي احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.



واستمع "الملا" لشرح من المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة "غازتك" أوضح خلاله أن توجه وزارة البترول لزيادة منافذ تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، وكذلك زيادة عدد محطات الخدمة المتكاملة إحدى الآليات المهمة في تشجيع المواطنين وزيادة الإقبال على مشروع استخدام الغاز الطبيعي في السيارات.



وشدد الوزيرعلى أهمية تقديم خدمات متميزة للمواطنين والعمل على تحسين الخدمات المؤداة بشكل مستمر في ظل ما حققه قطاع البترول من وفرة للمنتجات البترولية بالسوق المحلية.

