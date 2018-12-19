تشريعية النواب تناقش قانون السجل العيني.. الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة عدد من الاجتماعات الأسبوع المقبل.



وتناقش اللجنة في اجتماعها السبت المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون السجل العيني وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الولاية على المال.



كما تناقش اللجنة في اجتماعها الأحد المقبل، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة الأول بشان الولاية علي المال والثاني بشأن المنشات السياحية والذي يضم تحت رايته عدد من مشروعات القوانيين منها المرور والسياحة والإرهاب.