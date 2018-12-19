اتفاق عراقي سعودي على الإسراع بفتح منفذ عرعر أمام المعتمرين

شدد اتفاق سعودي عراقي على ضرورة الاسراع بفتح منفذ عرعر الحدودي أمام المعتمرين العراقيين، حسبما أوردت هيئة الحج والعمرة في العراق اليوم الأربعاء.



وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن رئيس الهيئة خالد العطية اتفق خلال الاجتماع الوزاري مع وزارة الحج والعمرة السعودية على الإسراع في فتح منفذ عرعر الحدودي أمام المعتمرين العراقيين، للمساهمة بزيادة أعداد المعتمرين وتقليل التكلفة عليهم، إضافة إلى تفعيل قطاع النقل البري".