فحص 1146 تلميذًا بالمسح الطبى لأمراض الأنيميا والسمنة بالوادى الجديد

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الدكتور إبراهيم التداوي، إنه تم فحص 1146 تلميذًا وتلميذة في مبادرة المسح الطبي لأمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي يتم تنفيذها بـ3 مدارس فى المحافظة كمرحلة أولى.



وأضاف التداوي- في بيان اليوم الأربعاء- أن فعاليات المبادرة مستمرة حتى غد الخميس، حيث إنها تلقي اهتماما كبيرا من كل الجهات المعنية سواء الصحة أو التأمين الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظ اللواء محمد الزملوط، قرر أيضًا إجراء مسح طبي للتلاميذ بمركزي باريس والفرافرة على أن تتحمل المحافظة نفقة مستلزمات التنفيذ.



وأوضح أن جميع الفحوصات الطبية والكشف على تلاميذ المدارس بالمجان، مشيرًا إلى أن المسح الطبي يعد امتدادًا للمبادرة الرئاسية وتستهدف المدارس الابتدائية؛ لاستكمال أهداف الحملة والوصول لكل المواطنين في مختلف المراحل العمرية من الطفولة إلى الشيخوخة.