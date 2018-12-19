وزير الشباب يؤكد عمق العلاقات بين مصر وبيلاروسيا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عمق العلاقات القائمة بين مصر وبيلاروسيا.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الأربعاء، بسيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة.



وأشار وزير الشباب إلى زيادة التعاون على صعيد المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية بين البلدين الفترة المقبلة.



وتطرق اللقاء إلى الحديث حول تفاصيل أسبوع الإخاء المصري البيلاروسي خلال يناير 2019 في مجال الرياضة في "اليد، المصارعة، الملاكمة"، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في مجال الشباب.