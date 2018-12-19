توقيع مذكرة تفاهم بين الطاقة الذرية ومعهد أبحاث روسي لتبادل الخبرات

وقعت هيئة الطاقة الذرية المصرية والمعهد المتحد للأبحاث النووية بمدينة " دوبنا " الروسية، مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال البحوث الذرية، على هامش المؤتمر الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية المنعقد في شرم الشيخ حاليا، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



صرح الدكتور عاطف عبد الحميد عبد الفتاح رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية أن هذا الاتفاق تضمن نقاشات متبادلة حول أهمية دور الهيئة لرفع وارتقاء مستوى التعاون مع المعهد والتأكيد على أهمية النتائج المرجوة من هذا التعاون بما يتفق مع خارطة الطريق التى تم توقيعها بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨.



وأضاف أنه تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد مصرى رفيع المستوى خلال عام ٢٠١٩، لزيارة المعهد للتعرف على الإمكانات والأنشطة المتعددة للمعهد فى مجال التكنولوجيا النووية بمشاركة شباب العلماء من الهيئة فى تخصصات مختلفة.