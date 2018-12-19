مركز تطوير التعليم للطلاب الوافدين بالأزهر يحتفل غدا بلغة "الضاد"

في إطار حرص الأزهر الشريف علي رعاية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها، والحفاظ عليها، ينظم مركز تطوير التعليم للطلاب الوافدين بالأزهر، غدا الخميس، في الساعة التاسعة والنصف صباحا، احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك بالقاعة الكبري بمدينة البعوث الإسلامية بالعباسية، بالقاهرة.



ويتضمن برنامج الاحتفالية مجموعة الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية والشعرية والمسرحية، يؤديها عدد من الطلاب المصريين والوافدين الدارسين بالأزهر، بحضور عدد من قيادات الأزهر وأساتذة الجامعة.



يذكر أن العالم يحتفل في 18 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي للغة العربية، والتي تعد ركنا أساسيا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، كما أنها إحدى اللغات الرسمية الأكثر انتشارا واستخداما في العالم.