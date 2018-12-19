ضبط 140 قضية تموينية فى المحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، خاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.



أسفرت جهودها عن ضبط 140 قضية، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لتجارة وحفظ السلع الغذائية بالقليوبية، وبحوزته 3٫250 طن "كبدة مستوردة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج الأدوات الكهربائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لحيازته وتصنيعه كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية المغشوشة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر ورديئة من المخلفات (كسر البلاستيك) وتدوينه على المنتج النهائى اسم وعلامة تجارية مقلدة لإحدى الشركات الكبرى وبحوزته (كمية قدرها 115٫190 ألف قطعة أدوات كهربائية، 9٫500 ألف عبوة فارغة واستيكر مقلد مدون عليها اسم وعلامة تجارية لإحدى الشركات الكبرى، 600 كيلو جرام مستلزمات إنتاج) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما ألقى القبض على مالك محطة وقود غير مرخصة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة قدرها (51،000 ألف لتر سولار وبنزين 80 و92) تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم ضبط قائد سيارة نقل بدائرة مركز شرطة بلاط بالوادى الجديد، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر والمهربة من سداد الرسوم الجمركية قدرها ( 45،000 ألف عبوة ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.