رصف 67 حارة ضيقة وتطوير الجزر الوسطى بحي شمال الجيزة

قال محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، إنه تم رصف 67 حارة ضيقة ببلاط الأنترلوك بمنطقتي الجزيرة وإمبابة القديمة بحي شمال الجيزة ضمن خطة الدولة في أعطاء أولوية بالاهتمام بتطوير المناطق العشوائية والشعبية.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الأربعاء بحي شمال الجيزة؛ لمتابعة أعمال الرصف التي تمت لـ50 حارة بإمبابة حتى الآن، حيث شدد على استكمال أعمال الرصف لباقي المناطق التي تم تحديدها.



وكلف راشد مدير مديرية الطرق بسرعة ترميم وإعادة الشئ لأصله لشوارع (الوحدة، الأقصر، والعامل الأول ومحمد حجازي) على أن يتم التنفيذ طبقا للمعايير والمواصفات الفنية للطرق، وذلك لحين إدراجها ضمن خطة رصف المحافظة خلال الفترة القادمة لما لهم من أهمية كمحاور مرورية رئيسية بمنطقة إمبابة.



كما تفقد المحافظ أعمال توسعة وتطوير الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة الإنارة بشوارع ترعة السواحل وترعة بشتيل.



ووجه رئيس حي شمال بتطوير الشوارع ورفع كفاءة الإنارة وإزالة الإشغالات وترميم الأرصفة؛ للتسهيل على المارة وعدم السماح بقيام المحال باستغلالها والتعدي عليها.



وتفقد "راشد" أعمال تفعيل منظومة الجمع السكني على أرض الواقع بعزبة مطار إمبابة ومنطقة الصفطاوي والخطيب والتي تمت لـ50 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، موجها رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتفعيل منظومة الجمع السكني بمنطقة إمبابة بالكامل مع المتابعة اليومية لأعمال رفع كافة تراكمات مخلفات القمامة من أعلى خطوط السكك الحديدية.