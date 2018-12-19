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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:29 م

ورشة عمل عن تفعيل برنامج الفارابي لإدارة الجودة بجامعة دمنهور

صورة من الحدث
صورة من الحدث
معوض هويدي
dostor.org/2441654

عقدت إدارة الجودة بجامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل عن تفعيل برنامج الفارابي الذى يمكن من خلاله التيسير على الكليات مراقبة وتطوير وتطبيق معايير مرجعية قومية للجودة بكليات الجامعة.

وحضر الورشة كل من الدكتورة نعمات محمد المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة والدكتور أحمد الخمارى المدير التنفيذي لمشروعات التطوير والدكتور شريف منشاوي المدير التنفيذي لمشروع نظم المعلومات الإدارية ومديرى وأعضاء وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة والعديد من أعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن نظام الفارابي لإدارة جودة التعليم والتعلم "إلكتروني" لقياس جودة العملية التعليمية من خلال إدخال بعض البيانات الخاصة بالجودة تم توفيره من خلال مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP) ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة لميكنة أعمال الجودة، وهو يوفر الوقت والجهد على عضو هيئة التدريس الذي يقوم بإدخال توصيف وتقرير المقررات والخطة السنوية والتقرير السنوي ويساعد الطالب في عملية الاستبيان نهاية العام الدراسي.

ورشة عمل عن تفعيل برنامج الفارابي لإدارة الجودة بجامعة دمنهور
ورشة عمل عن تفعيل برنامج الفارابي لإدارة الجودة بجامعة دمنهور
ورشة عمل عن تفعيل برنامج الفارابي لإدارة الجودة بجامعة دمنهور
ورشة عمل عن تفعيل برنامج الفارابي لإدارة الجودة بجامعة دمنهور
ورشة عمل عن تفعيل برنامج الفارابي لإدارة الجودة بجامعة دمنهور
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