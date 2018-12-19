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اقتصاد
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:26 م

"الملا" يشارك في الاجتماع الـ101 لـ"أوابك" بالكويت.. الأحد

طارق الملا
طارق الملا
سيد ابراهيم
dostor.org/2441647

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، عن عقد الاجتماع الـ101 لمجلس وزراء المنظمة، وذلك يوم الأحد 23 ديسمبر 2018 في دولة الكويت، بمشاركة وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، وزراء النفط والبترول والطاقة في الدول الأعضاء.

وقال الأمين العام للمنظمة، عباس علي النقي، فى بيان للمنظمة اليوم الأربعاء، إن الاجتماع سيكون برئاسة المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة.

وأشار الأمين العام بأنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2019، كما سيستعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة لعام 2018 ومن ضمنها الدراسات والأبحاث التي أعدتها المنظمة وكذلك المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها، ومن بينها مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر الذي عقد في مدينة مراكش، المملكة المغربية خلال الفترة من 1-4 أكتوبر 2018، والمؤتمرات البترولية العالمية والمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالتغيرات المناخية وشؤون البيئة ومتابعة المفاوضات الخاصة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس.

ولفت إلى أنه سيسبق اجتماع مجلس وزراء المنظمة، الاجتماع الـ152 للمكتب التنفيذي، والذي سيعقد في دولة الكويت يومي 20 و21 ديسمبر 2018 برئاسة الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة وممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في المكتب التنفيذي للمنظمة، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمنظمة، وسوف يقوم المكتب بالإعداد لجدول أعمال مجلس وزراء المنظمة.

وتقدم الأمين العام للمنظمة بالشكر لدولة الكويت على احتضانها واستقبالها لهذا الحدث العربي الهام على مستوى وزراء البترول والطاقة العرب، ومشيدا بما قدمته الدول الأعضاء في المنظمة من دعم كبير ورعاية واضحة لنشاطات وأعمال المنظمة مما كان لهما الأثر البارز في تحقيق المنظمة للأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها.

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