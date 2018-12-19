"الزملوط": منح قروض للجمعيات المنفذة لمشروعات الظهير الزراعي

قال محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط إنه سيتم منح قروض للجمعيات التي تنفذ مشروعات الظهير الزراعي بمراكز المحافظة الخمسة؛ لاستكمال المشروعات الخاصة بها.



وقال المحافظ- في تصريح اليوم الأربعاء- إن هذه القروض سيتم منحها من صندوق استصلاح الأراضي، وستوجه للجمعيات التي بدأت فعليا في استصلاح الأراضي وحفر آبار المياه، موضحا أن هذه القروض ستكون دعما مؤقتا للجمعيات لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع، وأنه تم إخطار جميع رؤساء المراكز بحصر الجمعيات لدعمها ماليا.



وأشار "الزملوط" إلى أن "الظهير الزراعي" هو أحد المشروعات الواعدة التي تبنتها المحافظة في الفترة الأخيرة، بهدف استصلاح وزراعة المناطق الصحراوية التي تتخلل قرى المحافظة لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم عن طريق تكوين شركات مساهمة شبابية أو عن طريق الجمعيات الأهلية، مضيفا أن كل جمعية وشركة ستصطلح نحو 250 فدانا دفعة واحدة، ليستفيد منها عدد من الشباب لتخصص له من 3 إلى 5 أفدنة.