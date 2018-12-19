انطلاق فعاليات أسبوع الإخاء الرياضى المصرى التونسى

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات أسبوع الإخاء المصرى التونسى الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للأداء الرياضى (الإدارة العامة للكوادر الرياضية)، بمشاركة وفد تونسى.



وترأست الوفد التونسى سهام الديابى، نائب مدير إدارة الهياكل الرياضية، وعائدة الذيب، مدير الشئون المالية، ووراضية الحرضافى من (إدارة الهياكل الرياضية)، وأسماء بن حسن من مكتب التعاون الدولى والعلاقات الخارجية، وحياة بو شداخ، طبيبة بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.



والتقى اللواء محمد نور، وكيل الوزارة للأداء الرياضي، بالوفد التونسي فى مقر إقامتهم حيث رحب بالجميع، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الأسبوع الذي يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الشباب المصري والتونسي، في إطار الفعاليات الرياضية والتأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.



من جانبها، وجهت سهام الديابي، رئيس الوفد التونسي، الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة على حفاوة الاستقبال وتسهيل كل الإجراءات لتوفير إقامة طيبة، مشيرة إلى أن الرياضة جسر التواصل بين الشعوب معربة عن سعادتها بالتواجد في وطنها الثاني مصر.



وأوضح معتز محمد، مدير إدارة الكوادر الرياضية بوزارة الشباب والرياضية، أن برنامج الوفد يتضمن تنظيم مباريات في كرة السلة والمصارعة والجودو في ناديى وادي دجلة والزهور، بالإضافة إلى نادى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، كما يتخلل الزيارة برنامج سياحى لزيارة القرية الفرعونية ومجمع الأديان وجولات حرة بالمناطق السياحية بالقاهرة والإسماعيلية.