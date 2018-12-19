القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
الكابتن
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:24 م

انطلاق فعاليات أسبوع الإخاء الرياضى المصرى التونسى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2441643

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات أسبوع الإخاء المصرى التونسى الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للأداء الرياضى (الإدارة العامة للكوادر الرياضية)، بمشاركة وفد تونسى.

وترأست الوفد التونسى سهام الديابى، نائب مدير إدارة الهياكل الرياضية، وعائدة الذيب، مدير الشئون المالية، ووراضية الحرضافى من (إدارة الهياكل الرياضية)، وأسماء بن حسن من مكتب التعاون الدولى والعلاقات الخارجية، وحياة بو شداخ، طبيبة بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.

والتقى اللواء محمد نور، وكيل الوزارة للأداء الرياضي، بالوفد التونسي فى مقر إقامتهم حيث رحب بالجميع، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الأسبوع الذي يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الشباب المصري والتونسي، في إطار الفعاليات الرياضية والتأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.

من جانبها، وجهت سهام الديابي، رئيس الوفد التونسي، الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة على حفاوة الاستقبال وتسهيل كل الإجراءات لتوفير إقامة طيبة، مشيرة إلى أن الرياضة جسر التواصل بين الشعوب معربة عن سعادتها بالتواجد في وطنها الثاني مصر.

وأوضح معتز محمد، مدير إدارة الكوادر الرياضية بوزارة الشباب والرياضية، أن برنامج الوفد يتضمن تنظيم مباريات في كرة السلة والمصارعة والجودو في ناديى وادي دجلة والزهور، بالإضافة إلى نادى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، كما يتخلل الزيارة برنامج سياحى لزيارة القرية الفرعونية ومجمع الأديان وجولات حرة بالمناطق السياحية بالقاهرة والإسماعيلية.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي

منذ 4 أيام

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار

منذ 4 أيام

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة

منذ 4 أيام

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)

منذ 4 أيام

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport

منذ 4 أيام

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم

الآن

الأرصاد: غدًا طقس معتدل يصاحبه أمطار.. والقاهرة 20 درجة

"مدبولي" يسحب الأعمال من شركة مقاولات بالعلمين الجديدة

عرفات: استقرار أسعار تذاكر خطي المترو الأول والثاني

"الداخلية" تسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا

ads
الأكثر قراءة

رسميًا.. انتهاء أزمة خطوبة فارس وندى أمام نيابة كفر الشيخ

اليوم.. النطق بالحكم على عامل ببنك لاتهامه بحرق زوجته

أحمد فلوكس يرد على شائعة اعتناقه الدين المسيحى

رحيل "مورينيو" يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

ألبومات الصور

حملة "100 مليون صحة" تستهدف موظفى الأمن والقضاء بالمنوفية

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

الوحدة الصحية فى المنيب بلا خدمات وتسكنها القطط

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

رسميًا.. انتهاء أزمة خطوبة فارس وندى أمام نيابة كفر الشيخ

اليوم.. النطق بالحكم على عامل ببنك لاتهامه بحرق زوجته

أحمد فلوكس يرد على شائعة اعتناقه الدين المسيحى

رحيل "مورينيو" يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

كشكول

"النيلي" يتابع انتظام الدراسة بمدرسة عبدالله بن مسعود الابتدائية بالضبعة

الجامعة البريطانية في مصر تكرم رئيسة الاتحاد الدولي لطب الأسنان

أسيوط الأزهرية تنظم ندوة حول " طرق الوقاية من أمراض الشتاء" بمعهد الغنايم

ننشر جداول امتحانات المدارس الصناعية تعليم مهني ببورسعيد

ننشر جدول امتحانات المدرسة الصناعية التكنولوجية ببورسعيد

الأمصار

بن راشد وبن زايد يهنئان زعيم "العين الإماراتي"

بعد ارتفاع أسعار المعيشة.. السعودية تراجع سياستها لخفض رسوم الأجانب

باريس سان جيرمان يتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسي

مانشستر يونايتد يعلن عن مدربه الجديد ويتراجع عنه

بسبب ميثاق الهجرة.. رئيس الوزراء البلجيكي يترك منصبه

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

"فيسبوك" يزيل المزيد من المحتويات ذات الصلة بجيش ميانمار

باحثان يوصيان بالحذر البالغ فى التعامل مع العدسات اللاصقة

إغلاق سجن عمره 200 عام وسط موسكو

مباريات
الصحة

برامج التغذية المدرسية تساعد فى تقليل البدانة بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎