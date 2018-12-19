"الشائعات ودورها فى عرقلة مسيرة التنمية" ندوة بإعلام قنا

نظم مركز إعلام قنا، ندوة بعنوان "الشائعات ودورها فى عرقلة مسيرة التنمية" بمقر كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، حاضرت فيها الدكتورة هاله نوفل عميد الكلية، أدارها يوسف رجب وسماح عبدالله أخصائي الإعلام بمركز إعلام قنا.



تحدثت الدكتورة هالة نوفل، عميد كلية الإعلام، عن الشائعات وتأثيرها السلبى على المجتمع ومسيرة التنمية وأن ضعف الإعلام المصرى في تقديم رسالة متكاملة وسريعة ودقيقة أدى إلى انتشار الشائعات واعتماد المواطنين على معلومات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعى.



وأضافت "نوفل": لمواجهة الشائعات لا بد أن يقوم كل شخص أو مؤسسة بدوره الفعلى، فالمواطن عليه أن يتأكد من المعلومة والمصدر الذي يستقى معلوماته منه ويتحرى الدقة قبل نقل المعلومة، وعدم مشاركة الأخبار أو الأنباء المتداولة مباشرة، فيما لابد أن تلتزم الدولة ومؤسساتها المختلفه بإتاحة تداول المعلومات حتى لا تبحث وسائل الإعلام عن المصادر البديلة أو تختلق الأخبار.



وأشارت "نوفل" إلى أن وسائل الإعلام والعاملين بها، يقع عليهم الدور الأكبر فى الحد من الشائعات، من خلال تحرى الدقة والصدق فى المعلومات والتأكد منها قبل النشر، وعدم الاعتماد على المصادر المجهلة والنزول لأرض الواقع، وتكثيف عدد المراسلين فى المواقع المختلفه، مع تنويع الماده الإخبارية سد العجز فى المواد المعروضة، حتى لا يضطر المواطن للبحث عن المعلومة فى وسائل إعلام موجهة.